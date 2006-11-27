Ющенко обговорив з Азаровим проект держбюджету

Президент України Віктор ЮЩЕНКО та перший віце-прем’єр-міністр України, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ під час сьогоднішньої зустрічі обговорили проект Державного бюджету на 2007 рік.

Як повідомляє прес-служба глави держави, також В.ЮЩЕНКО і М.АЗАРОВ обговорили проект Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2007 році».