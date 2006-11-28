Янукович завалив величезного кабана

Минулої суботи під час свого візиту до Білорусі Віктор Янукович полював з прем`єром Білорусі Сергієм Сидорським в угіддях управління справами білоруського президента ( Вітебська область). У Національному заповіднику "Браславські озера" український прем`єр завалив величезного кабана - кілограмів на 500. Рушниці для свого хобі урядова делегація привезла з собою. Проте полювання не можна назвати вдалим: прем`єр хотів полювати на рогату дичину ради трофеїв, проте не встиг - лосі вже скинули на зиму свої розкішні роги.

Газета "Сегодня"