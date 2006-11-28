Президент України Віктор ЮЩЕНКО прибув у Мінськ, де візьме участь у засіданні Ради глав держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі відбудеться зустріч президентів держав-учасниць СНД у вузькому колі, після чого у розширеному складі розпочнеться засідання Ради глав держав-учасниць СНД.

В рамках візиту планується зустріч В.ЮЩЕНКА з Президентом Узбекистану Ісламом КАРІМОВИМ та коротка бесіда з Президентом Казахстану Нурсултаном НАЗАРБАЄВИМ.

В.ЮЩЕНКА у поїздці супроводжують міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК, міністр економіки Володимир МАКУХА, заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ЧАЛИЙ, голова Державного агентства України з інвестицій та інновацій Віктор ІВЧЕНКО.