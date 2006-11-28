ВР внесла до порядку денного законопроект про Голодомор

Верховна Рада України повторним голосуванням внесла до порядку денного законопроект про Голодомор. Шлях до рішення був непростим: за першим разом за внесення законопроекту проголосувало лише 222 (при необхідних 226 – УНІАН) із 432 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Не голосувала в повному складі фракція КПУ, а з фракції Партії регіонів за проголосувало лише 6 народних депутатів.

Головуючий на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ закликав ВР все-таки внести до порядку денного ці два законопроекти: один - внесений Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, а другий народними депутатами України з фракції Партії регіонів.

Повторним голосуванням законопроект внесли до порядку денного. "За" проголосувало 227 депутатів. Регіони і комуністи не дали жодного голосу.