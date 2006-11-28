Український віце-прем`єр потрапив в аварію (додане фото)

Вчора о 8.19 на трасі між Конча-Заспою і Києвом «Мерседес»-500, у якому їхав віце-прем`єр-міністр України з гуманітарної політики Дмитро Табачник, потрапив у ДТП.

Службовий автомобіль рухався у бік Києва, і недалеко від Конча-Заспи шлях йому перегородив мікроавтобус, що буксирував легковика. Водій був змушений звернути з дороги в соснову посадку. Автомобіль дивом не врізався в дерева і бетонний стовп, він буквально протиснувся між ними. Зупинитися машині допоміг пеньок. Причому прямо по курсу опинилися дерева, і коли б не таке незвичайне гальмування – лобового зіткнення з соснами уникнути б не вдалося.

Як повідомляє газета «Сегодня», у цьому ДТП Табачник «заробив» всього лише синяк на лікті, його помічник і водій також дістали синці .

Мікроавтобус, що став причиною ДТП, з місця події зник. В даний момент його розшукує ДАІ.

"Обком"