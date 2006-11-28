Апеляційний суд Києва реабілітував Луценка

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО не готовий дати оцінку постанові Апеляційного суду міста Києва, який сьогодні визнав незаконною постанову Печерського районного суду столиці щодо звинувачень міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА в корупційних діях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор сказав на прес-конференції в Києві, відповідаючи на прохання журналістів прокоментувати інформацію про сьогоднішнє рішення Апеляційного суду Києва щодо Ю.ЛУЦЕНКА.

«Якщо воно (рішення суду – УНІАН) є, треба почитати, чим керувався Апеляційний суд, і тільки після цього можна дати оцінку», - сказав генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада 2006 року Печерський суд Києва визнав вину міністра внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКА в скоєнні ним двох правопорушень. Відповідну постанову суд прийняв, розглянувши два протоколи Генпрокуратури, в яких, зокрема, вказується, що Ю.ЛУЦЕНКО неправомірно присвоїв чергові звання співробітникам міліції, а також за його підписом нагороджено двох осіб іменною зброєю МВС.

Того ж дня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що готовий доводити свою непричетність до корупційних дій, включаючи оскарження у Верховному Суді України.