Медведько не дасть Балозі тасувати кадри

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявляє про спроби глави Секретаріату Президента Віктора БАЛОГИ втрутитись в кадрові питання Генпрокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МЕДВЕДЬКО сказав сьогодні на прес-конференції в Києві, коментуючи інтерв’ю, яке дав В.БАЛОГА в одному з останніх номерів тижневика «Дзеркало тижня».

Так, зокрема, аналізуючи слова В.БАЛОГИ, О.МЕДВЕДЬКО сказав: «Я не деморалізований». Своє висловлювання генпрокурор аргументував тим, що останнім часом він проводив чимало оперативних нарад, «…іншу роботу, передбачену чинним законодавством». «І тому, - додав генпрокурор, - не слід йому робити висновок «деморалізований я чи ні».

За словами О.МЕДВЕДЬКА, інтерв’ю у «Дзеркалі тижня» з’явилось після того, «коли пан БАЛОГА намагався втручатися у кадрові питання» (Генпрокуратури – УНІАН). Як зазначив О.МЕДВЕДЬКО, ці спроби втручання проявлялися в тому, кого брати чи звільняти на посаду заступників генерального прокурора України. Однак, О.МЕДВЕДЬКО підкреслив: «Поки я генеральний прокурор - кадрові питання буду вирішувати я». «Не варто давати оцінку професійній діяльності пані КОРНЯКОВОЇ, пана КУЗЬМІНА… Кадрову оцінку буду робити я», - сказав О.МЕДВЕДЬКО, звертаючись через ЗМІ до В.БАЛОГИ.

Продовжуючи тему роботи Генеральної прокуратури, О.МЕДВЕДЬКО категорично відкинув звинувачення, що лунають останнім часом, "про те, що органи прокуратури працюють на замовлення". "Цього не було, немає і не буде", - запевнив генпрокурор.

Він також спростував певні випади на адресу Генпрокуратури в тому, що вона начебто цілеспрямовано займається виключно Міністерством внутрішніх справ, оскільки його очолює "помаранчевий міністр". В контексті сказаного О.МЕДВЕДЬКО наголосив, що у вересні-жовтні 2006 року органи прокуратури перевіряли стан справ у вугільній промисловості, зокрема в Луганській і Донецькій областях, внаслідок чого було порушено 25 кримінальних справ.

Як повідомляв УНІАН, глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» (від 18-24 листопада 2006 р.) заявив, що заступник генерального прокурора Ренат КУЗЬМІН виконує замовлення, спрямоване на політичну дискредитацію міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА. За словами В.БАЛОГИ, «немає сумніву у тому, що Ренат КУЗЬМІН виконує замовлення. Його завдання - політично дискредитувати пана ЛУЦЕНКА. Нехай пан КУЗЬМІН, перед тим як робити такі дрібні подряпини на політичній постаті Юрія ЛУЦЕНКА, зробить аналіз, скільки видавалося зброї з 1994-го по 2004 рік. Нехай складе акти про корупцію на тих міністрів, яких вже немає, які є, але ховаються за межами України. А коли це зробить, нехай порівняє масштаби».