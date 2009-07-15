Дніпропетровська міськрада вимагає приліпити київському Леніну ніс

На 15-ій черговій сесії Дніпропетровської міськради V скликання фракція Комуністичної партії запропонувала надіслати листа Президентові і прем`єр-міністрові України з вимогою відновити пам`ятник Леніну в Києві. Депутати міськради проголосували «за» майже одностайно. Про це повідомляє ІА «Новый мост».

«Просимо ухвалити рішення відправити Президентові і прем`єр-міністрові України листа з вимогою відновити пам`ятник Леніну в Києві, забезпечити охорону усіх решти вцілілих пам`ятників, стежити за тим, аби подібне не повторилося і знайти винних», - сказав депутат Дніпропетровської міськради від фракції КПУ Сергій ВОРОБЙОВ.

Дана пропозиція була прийнята і після сесії міської ради відповідного листа буде відправлено.

Крім того, С.ВОРОБЙОВ попросив мера Дніпропетровська Івана КУЛІЧЕНКА докласти всіх зусиль для того, щоб такі випадки пошкодження пам`ятників не відбулися в Дніпропетровську.

Як повідомлялося, 30 червня о 4 годині ранку п`ятеро молодих людей за допомогою кувалди, зубила і молотка відбили у пам`ятника Леніну в центрі Києва ніс і частково ліву руку. Їх одразу ж було затримано міліцією.

За результатами опитування, проведеного Дніпропетровською філією Інституту Горшеніна, 35,5% жителів Дніпропетровська негативно ставляться до пам`ятників комуністичної епохи.