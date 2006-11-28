Мороз відкрив меморіальну дошку пам’яті Гонгадзе
12:36, 28 листопада 2006Політика
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6 років тому були оприлюднені плівки Мельниченка
Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ сьогодні біля ложі преси у Верховній Раді України відкрив меморіальну дошку пам’яті журналіста Георгія Гонгадзе.
Як передає кореспондент УНІАН, О.МОРОЗ відзначив визначну роль Г.Гонгадзе у тому, що «українське суспільство прокинулось». Спікер відзначив, що журналіст вів боротьбу проти владного режиму навіть тоді, коли знав, що це не буде успішним. О.МОРОЗ додав, що ця дошка нагадуватиме українцям про відповідальність і необхідність боротися за правду.
Як повідомлялося, рівно 6 років тому були вперше оприлюднені плівки майора Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, в яких фігурували записи про Г.Гонгадзе.
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