Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ прогнозує прийняття закону про Голодомор з його поправками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ повідомив журналістам після відкриття меморіальної дошки пам’ятІ журналіста Георгія Гонгадзе.

«Сьогодні буде прийнятий закон з тими поправками, які я вніс», - сказав О.МОРОЗ. При цьому спікер додав, що з цими поправками погоджується Президент. На думку спікера, поправки юридично удосконалюють текст законопроекту, який вніс В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, у внесений Президентом законопроект про Голодомор пропонується внести, зокрема такі поправки: слово “нація” замінити словом “народ”, а також вилучити норму, згідно з якою пропонувалося запровадити адміністративну відповідальність за заперечення голодомору.