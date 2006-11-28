Ющенко і Янукович будуть у Донецькій області в один час, але в різних місцях

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ 1 грудня відвідають Донецьку область.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО.

За його словами, Президент відвідає північну частину області, а прем`єр – південну.

О.ЛУК’ЯНЧЕНКО уточнив, що за його інформацією, В.ЮЩЕНКО планує відвідати підприємство фірми "Кнауф" в Артемівську, а також побувати в Краснолиманському госпіталі для ветеранів війни. Крім того, в програмі візиту Президента значиться Святогірська Свято-Успенська лавра.

Говорячи про візит прем`єр-міністра, О.ЛУК’ЯНЧЕНКО зазначив, що В.ЯНУКОВИЧ має бути присутнім при запуску машини з безперервного лиття заготовок на металургійному комбінаті ім. Ілліча в Маріуполі. "На комбінаті імені Ілліча пускатиметься в експлуатацію машина з безперервного лиття заготовок, планується участь прем`єра-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА", - сказав мер.

Він також зазначив, що В.ЯНУКОВИЧ відвідає деякі інші об`єкти Маріуполя.

"Ось те, що мені відомо", - підсумував О.ЛУК’ЯНЧЕНКО.