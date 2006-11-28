Янукович зглянувся над Павленком

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ дав згоду на відставку міністра у справах сім’ї, молоді та спорту Юрія ПАВЛЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Я підписав згоду на звільнення Ю.ПАВЛЕНКА», - сказав прем’єр. Він зазначив, що мав кілька розмов з Ю.ПАВЛЕНКОМ, в ході яких побачив, що у Ю.ПАВЛЕНКА є бажання працювати, але на нього, за словами прем’єра, чиниться політичний тиск. Говорячи про можливість відставки інших міністрів, питання про яких було порушено Верховною Радою, прем’єр зазначив, що це вирішуватиме виключно парламент.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада заслухала звіт міністрів закордонних справ та оборони Бориса ТАРАСЮК та Анатолія ГРИЦЕНКА, але не визначилася щодо оцінки їх роботи.

2 листопада у ВР було створено Тимчасову слідчу комісію для перевірки фактів корупції з боку окремих посадовців МВС, що викладені у публікаціях газети "2000". На час діяльності комісії (два місяці) ВР рекомендувала уряду відсторонити міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА від виконання службових обов`язків.