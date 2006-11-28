Право змінювати Конституцію Мороз не віддасть нікому

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ заявляє, що внесення змін до Конституції є прерогативою парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ сказав журналістам у ВР.

За його словами, ініціатива Президента щодо створення конституційної комісії обговорювалося на координаційній раді парламентської коаліції і на погоджувальній раді.

«Остаточне рішення ще не прийнято», - сказав О.МОРОЗ.

Він зазначив, що внесення змін до Конституції є відповідно до 85 статті Конституції є функцією ВРУ. Тому, за його словами, передавати ці повноваження будь-кому, навіть Президенту, є неконституційним.

«Працювати над змінами до Конституції треба в парламенті», - сказав він.

Він вважає, що кращим парламентським фахівцям з конституційного права треба створити тимчасову спеціальну комісію, а також доручити профільному комітету, щоб він безпосередньо зайнявся питаннями змін до Конституції, а також до законів, прийняття яких вимагає Конституція.