У Верховній Раді оголосили перерву

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ оголосив перерву у роботі парламенту до 13.50 на вимогу фракцій «Наша Україна» і Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що депутати досі не можуть дійти згоди щодо законопроектів про Голодомор.

Партія регіонів пропонує відправити на доопрацювання обидва зареєстровані законопроекти, однак представники фракцій «Наша Україна» і БЮТ виступають проти цього, наполягаючи на голосуванні за президентський законопроект вже зараз.