Відбудеться прес-конференція переможців ”Танців з зірками”

28 листопада о 17-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція Каналу „1+1” та компанії „Стар Медіа”, присвячена завершенню найрезонанснішого телепроекту українського телебачення від каналу „1+1” – „Танці з зірками”. Учасники: генеральний продюсер проекту „Танці з зірками” Олексій Гончаренко; виконавчий продюсер проекту „Танці з зірками” Олександр Лозинський; директор з маркетингу каналу „1+1” Дмитро Попов; переможець проекту „Танці з зірками” Володимир Зеленський; переможець проекту „Танці з зірками” Олена Шоптенко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.