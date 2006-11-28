Відбудеться прес-конференція переможців ”Танців з зірками”

13:30, 28 листопада 2006
Політика
579

28 листопада о 17-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція  Каналу „1+1” та компанії „Стар Медіа”, присвячена завершенню найрезонанснішого телепроекту українського телебачення від каналу „1+1” – „Танці з зірками”. Учасники: генеральний продюсер проекту „Танці з зірками” Олексій Гончаренко; виконавчий продюсер проекту „Танці з зірками” Олександр Лозинський; директор з маркетингу каналу „1+1”  Дмитро Попов; переможець проекту „Танці з зірками”  Володимир Зеленський; переможець проекту „Танці з зірками”  Олена Шоптенко (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).  Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном:  279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter