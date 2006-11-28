У Мінську президенти 11 країн обговорюють майбутнє СНД

На Мінському саміті СНД президенти 11 країн обговорюють майбутнє Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи зустріч президентів у вузькому колі, Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ зазначив, що сьогодні гарний шанс детально обговорити майбутнє СНД.

За його словами, мета засідання президентів у вузькому колі - обмінятися думками з питань порядку денного, за проектами документів, зокрема й тих, що стосуються підвищення ефективності та перспектив розвитку СНД.

Також Н.НАЗАРБАЄВ запропонував розглянути питання про місце проведення чергового засідання ради глав Співдружності.

Голова виконавчого комітету - виконавчий секретар СНД Володимир РУШАЙЛО зазначив, що російська сторона пропонує виключити з порядку денного пункти про протокол внесення зміни і доповнень до угоди про статус економічного суду СНД від 6 липня 1992 року, а також пункт, запропонований Україною, про меморандум про взаєморозуміння між державами – учасницями СНД щодо забезпечення повномасштабного функціонування зони вільної торгівлі і про механізм застосування спеціальних (захисних) заходів із взаємної торгівлі.