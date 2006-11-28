ЧАЕС відзначить 20 річницю завершення будівництва об’єкту „Укриття”

30 листопада 15:00 - На Чорнобильській АЕС пройдуть урочисті заходи, присвячені 20-річчю завершення будівництва об’єкту „Укриття” та його безпечній експлуатації. В програмі: урочисті збори, відкриття пам’ятного знаку, відвідання оглядового майданчику ОУ та інших об’єктів Чорнобильської зони. Акредитація до 14-00 29 листопада. На номер факсу прес-служби МНС 247-32-13,e-mail: kroli@mns.gov.ua необхідно передати дані журналіста (відеооператора, фотокореспондента): прізвище та ім’я; номер паспорту або редакційного посвідчення, що має фото; номери мобільних телефонів (для оперативного зв’язку); марка і номер автомобіля, дані водія. Збір, акредитованих журналістів, які їхатимуть автобусом о 7-35 30-го листопада (МНС, вул. Гончара, 55-а). Збір акредитованих журналістів, які їхатимуть редакційним транспортом: 09-45 (перед КПП „Дитятки”). Телефони: 247-30-30, (067) 506-07-31.