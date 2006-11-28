ЧАЕС відзначить 20 річницю завершення будівництва об’єкту „Укриття”

13:37, 28 листопада 2006
Політика
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30 листопада 15:00 - На Чорнобильській АЕС пройдуть урочисті заходи, присвячені 20-річчю завершення будівництва об’єкту „Укриття” та його безпечній експлуатації. В програмі: урочисті збори, відкриття пам’ятного знаку, відвідання оглядового майданчику ОУ та інших об’єктів Чорнобильської зони.   Акредитація  до   14-00  29  листопада. На номер факсу прес-служби МНС 247-32-13,e-mail: kroli@mns.gov.ua  необхідно передати дані журналіста (відеооператора, фотокореспондента): прізвище та ім’я; номер паспорту або редакційного посвідчення, що має фото; номери мобільних телефонів (для оперативного зв’язку); марка і номер автомобіля, дані водія. Збір, акредитованих журналістів, які їхатимуть автобусом о 7-35 30-го листопада (МНС, вул. Гончара, 55-а). Збір акредитованих журналістів, які їхатимуть редакційним транспортом: 09-45 (перед КПП „Дитятки”).  Телефони:  247-30-30, (067) 506-07-31.

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