Мартинюк закрив ранкове засідання ВР

Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК закрив ранкове засідання парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він повідомив, що консультації лідерів фракцій щодо законопроектів про Голодомор 1932-33 років в Україні на даний момент тривають.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку в парламенті на вимогу фракцій Партії регіонів та СПУ було оголошено перерву до 12.30 для обговорення законопроектів про Голодомор.

Потім перерву в роботі парламенту було продовжено до 13.50 на вимогу фракцій «Наша Україна» і Блоку Юлії Тимошенко. Таке рішення було прийнято у зв’язку з тим, що депутати досі не можуть дійти згоди щодо законопроектів про Голодомор.

Партія регіонів пропонує відправити на доопрацювання обидва зареєстровані законопроекти, однак представники фракцій «Наша Україна» і БЮТ виступають проти цього, наполягаючи на голосуванні за президентський законопроект, який пропонує визнати Голодомор 1932-33 років геноцидом, вже зараз.