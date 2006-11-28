В загальний референдум Янукович додасть свої 5 копійок

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що референдум щодо політреформи не сприятиме стабільності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Я вважаю, що цей захід не дасть можливості подальшої стабілізації політичної ситуації в країні, він буде тільки розмежовувати», - сказав прем’єр. Він також зазначив, що, на його думку, цей референдум може мати лише консультативний характер. «Але ми, якщо він буде ініційований, ми також будемо ініціювати і інші питання, щоб вони були включені у референдум. Які – це буде визначати коаліція політичних сил, які будуть брати в цьому участь», - сказав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО в зверненні до українського народу з нагоди Дня свободи висловив готовність продовжити наведення ладу в державі, і з цією метою він ініціює продовження конституційної реформи. За його словами, вона поставить крапку в конфлікті повноважень і зробить демократичний вибір громадян необоротним. ”Нам потрібна Конституція свобод, які реально виконуються. І якщо конституційний діалог політиків зайде в глухий кут, я дам можливість людям сказати своє слово ”, - зазначив Президент.

23 листопада голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ заявив, що питання скасування конституційної реформи чи її прийняття не може бути питанням референдуму. За його словами, “це абсолютно зайва річ”. О.МОРОЗ вважає, що референдум може проводитися стосовно окремого питання, де народ чітко і свідомо може дати відповідь: так або ні. Він вважає абсурдним винесення на референдум змісту Конституції України.