Бродський навішав собак на БЮТ і Нашу Україну

Депутат Київради Михайло БРОДСЬКИЙ заявляє, що за зрив виборів мера Кіровограда несуть політичну відповідальність Блок Юлії Тимошенко та «Наша Україна» .

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.БРОДСЬКОГО.

«Зрив виборів у Кіровограді свідчить про те, що в Україні відсутня влада як інститут дотримання законності у країні”, - заявив М.БРОДСЬКИЙ. За його словами, технології зриву виборів у Мукачевому та Черкасах у ще більш спотвореній формі втілені у Кіровограді: міська ТВК, грубо порушуючи закон, позбавила кіровоградців права проголосувати за фаворита виборів Олександра НІКУЛІНА.

“Чи варто витрачати кошти платників податків на утримання кіровоградських СБУ та МВС, прокуратури, якщо члени ТВК дозволяють собі, забарикадувавшись у ніч виборів, не видавати рішення комісії про зняття кандидата самому О.НІКУЛІНУ, тим самим позбавляючи його права оскаржити незаконне рішення у суді”, - зазначив М.БРОРДСЬКИЙ. Крім того, за його словами, рішення ТВК про зняття О.НІКУЛІНА по виборчих дільницях розвозили по дільницях особи кримінальної зовнішності, котрі юридично жодного стосунку до територіальної виборчої комісії не мали. «Як взагалі рішення ТВК потрапило до цих коротко стрижених «добродіїв», якщо члени ТВК, забарикадувавшись, до самого ранку нікому не відчиняли двері, навіть правоохоронцям», - говорить М.БРОДСЬКИЙ.

На думку депутата, за події в Кіровограді несуть політичну відповідальність і «Наша Україна» та БЮТ. Саме їх представники, стверджує М.БРОДСЬКИЙ, у ТВК допомагали одному з кандидатів зняти з виборчих перегонів лідера О.НІКУЛІНА. «НУ» і БЮТ – ті політичні сили, які в Мукачевому боролися за право виборців самим обирати собі мера, за демократію в окремо взятому місті, а нині зайняли нішу гнобителів громадських свобод, звільнену не так давно СДПУ (о), вважає М.БРОДСЬКИЙ.

“Якщо згадати ще й те, що члени БЮТ двічі зривали вибори в Черкасах, то взагалі можна говорити про специфічні тенденції, які культивуються нині в середовищі політичної сили, яка йшла на виборах під прапорами «Справедливості», - додав він.

М.БРОДСЬКИЙ звинуватив Б.ГУБСЬКОГО (народний депутат з фракції БЮТ - УНІАН) у причетності до зриву двох виборів мера Черкас і зазначив, що він нещодавно став заступником голови партії “Батьківщина”.

М.БРОДСЬКИЙ зазначив, що Юлія ТИМОШЕНКО під час березневої виборчої кампанії особисто обіцяла на мітингу кіровоградцям, що кандидат у мери Валерій КАЛЬЧЕНКО у разі своєї перемоги залишиться керувати містом. “Але, ставши мером, В.КАЛЬЧЕНКО створив у місті БЮТ-ократичну систему управління, а потім склав із себе повноваження, віддавши перевагу депутатському мандату», - заявив М.БРОДСЬКИЙ.

На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО особисто обманула кіровоградців двічі: уперше – коли поручалася за В.КАЛЬЧЕНКА, удруге – коли дала змогу В.КАЛЬЧЕНКУ та його людям зривати вибори міського голови Кіровограда 26 листопада.

Як повідомляв УНІАН, вибори міського голови Кіровограда відбулись 26 листопада. Територіальна виборча комісія зняла кандидата на посаду мера Кіровограда О.НІКУЛІНА з реєстрації пізно ввечері 25 листопада. Кандидат намагався оскаржити ці дії ТВК в суді, проте через відсутність рішення комісії суд відмовив О.НІКУЛІНУ в задоволенні позову.

Сьогодні, 28 листопада, О.НІКУЛІН заявив, що звернувся до Ленінського районного і Апеляційного суду Кіровограда з вимогою визнати вибори мера Кіровограда недійсними через численні порушення.