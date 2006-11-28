У Павленка увірвався терпець: він хоче у відставку негайно

Павленко просить парламент терміново розглянути його заяву про політичну відставку

Міністр у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО просить парламент терміново розглянути його заяву про політичну відставку.

Про це йдеться у заяві Ю.ПАВЛЕНКА від 28 листопада на ім’я голови Верховної Ради України Олександра МОРОЗА та прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, текст якої передано УНІАН.

Ю.ПАВЛЕНКО наголошує, що звернутися до О.МОРОЗА і В.ЯНУКОВИЧА його змусили сьогоднішні події у ВР під час розгляду законопроекту про Голодомор 1932–1933 років в Україні. Зокрема, міністр висловлює обурення з приводу того, що деякі члени Антикризової коаліції відмовляються визнавати Голодомор фактом геноциду проти українського народу.

У своїй заяві Ю.ПАВЛЕНКО зазначає, що пам’ять про 10 мільйонів невинно вбитих співвітчизників, відповідальність перед дітьми не дає йому морального права надалі брати участь у засіданнях Кабміну, урядових комітетів та інших органах, сформованих Антикризовою коаліцією.

Ю.ПАВЛЕНКО також нагадав, що свою заяву про політичну відставку з посади міністра він подав ще 19 жовтня ц.р., і що в нього склалося враження, що зволікання з її розглядом “стало предметом політичних ігрищ”.

Зазначивши, що він свого часу погодився працювати в нинішньому уряді за умови виконання Універсалу національної єдності, В.ПАВЛЕНКО заявляє: “Сьогодні я чітко можу сказати – Антикризова коаліція не виконує основні положення Універсалу. Не виконано зобов’язання створити коаліцію національної єдності, не зважаючи на те, що був підписаний Меморандум”.

“Я прошу терміново розглянути мою заяву про політичну відставку з посади міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту на пленарному засіданні Верховної Ради України”, - наголошує Ю.ПАВЛЕНКО у своїй сьогоднішній заяві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ж В.ЯНУКОВИЧ заявив, що дав згоду на відставку Ю.ПАВЛЕНКА. «Я підписав згоду на звільнення Ю.ПАВЛЕНКА», - сказав прем’єр. Він зазначив, що мав кілька розмов з Ю.ПАВЛЕНКОМ, в ході яких побачив, що у Ю.ПАВЛЕНКА є бажання працювати, але на нього, за словами прем’єра, чиниться політичний тиск. Говорячи про можливість відставки інших міністрів, питання про яких було порушено Верховною Радою, прем’єр зазначив, що це вирішуватиме виключно парламент.