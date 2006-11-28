Верховна Рада визнала Голодомор геноцидом

Верховна Рада ухвалила Закон «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», внесений Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з урахуванням поправок, запропонованих головою ВР Олександром МОРОЗОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, "за" даний законопроект проголосувало 233 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосувала фракція комуністів у повному складі.

Відповідно до статті 93 Конституції України, 2 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект Закону «Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні», визначивши його як невідкладний для позачергового розгляду. Цей законопроект був представлений у Верховній Раді України в.о. голови Українського інституту національної пам`яті Ігор ЮХНОВСЬКИЙ. Зокрема, законопроектом передбачалось, що Голодомор 1932-1933 років в Україні є геноцидом українського нації.

В той же час парламент врахував ряд пропозицій до законопроекту голови Верховної Ради України О.МОРОЗА. Зокрема, у статті “Голодомор 1932–1933 років в Україні є геноцидом української нації” слово нація було замінено на слово народ.

Також ВР врахувала пропозицію О.МОРОЗА до статті закону про публічне заперечення Голодомору. Президент України пропонував встановити, що “публічне заперечення Голодомору 1932–1933 років в Україні є наругою над пам’яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності Українського народу і забороняється”. В той же час в редакції О.МОРОЗА ця стаття закону викладена в такій формі: “Публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні забороняється і визначається наругою над пам`яттю мільйонів жертв Голодомору, приниженням гідності українського народу”.

Також ВР врахувала пропозицію О.МОРОЗА до статті 4 президентського законопроекту, про те, що спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті є Український інститут національної пам’яті. Депутати проголосували за редакцію статті, якою передбачено, що уряд має визначити статус і функції Українського інституту національної пам`яті. Законом передбачено, що цей інститут утримуватиметься за рахунок коштів держбюджету як спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з проблем Голодомору.

Крім того, законом передбачено, що уряд, Київська міська державна адміністрація мають забезпечити в установленому порядку спорудження в Києві до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні Меморіал пам`яті жертв голодоморів в Україні.

За пропозицією О.МОРОЗА із президентського законопроекту виключено норму, що передбачає адміністративну відповідальність за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Цей документ ВР ухвалила після нерезультативного голосування за президентський законопроект та проект закону, внесений представниками фракції Партії регіонів. Після цього на голосування був поставлений президентський законопроект з поправками О.МОРОЗА.