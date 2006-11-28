Янукович у США зустрінеться з Кондолізою Райс

Програмою перебування прем`єр-міністр України Віктора ЯНУКОВИЧА в США 3-7 грудня передбачається його зустріч з Державним секретарем США Кондолізою РАЙС.

Про це УНІАН повідомила заступник голови місії Посольства США в Україні Шіла ГВОЛТНІ.

Водночас, вона ще раз зазначила, що зустріч В.ЯНУКОВИЧА з Президентом США Джорджем БУШЕМ не передбачена. «Щодо зустрічі з БУШЕМ - такого пункту в графіку перебування немає», - сказала Ш.ГВОЛТНІ.

На запитання, чи відчуває вона, працюючи в Україні, різницю в зовнішній політиці, яку намагаються проводити Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ, Ш.ГВОЛТНІ зазначила, що влітку між різними політичними силами, зокрема, тими, що зараз представлені в Кабінеті Міністрів, було підписано Універсал (національної єдності), який окреслив курс розвитку країни як у внутрішній, так і в зовнішній політиці. «Я б хотіла, відповідаючи на запитання, якого курсу дотримується країна, вказати саме на цей документ», - додала Ш.ГВОЛТНІ.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР повідомив, що зустріч В.ЯНУКОВИЧА під час візиту в США з Дж.БУШЕМ не запланована. Водночас, за його словами, В.ЯНУКОВИЧ у США вирішуватиме господарські питання з віце-президентом США Діком ЧЕЙНІ. «Прем`єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ не вистачить статусу, щоб під час свого візиту в США зустрітися з президентом БУШЕМ. Згідно з традицією, що склалася, прем`єр-міністрів різних країн приймає саме віце-президент США», - сказав посол.