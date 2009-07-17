Огризко каже, що Україна залишилася поза зоною безпеки
"Треба звірити годинники..."
Україні та Сполученим Штатам Америки необхідно домовитися про нове “форматування відносин”.
Таку думку висловив перший заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимир ОГРИЗКО в інтерв’ю газеті “День” (№ 122 від 17 липня 2009 року).
Він прокоментував актуальні питання стану та перспектив розвитку відносин із США з огляду на запланований 20-22 липня візит в Україні віце-президента Сполучених Штатів Джо БАЙДЕНА.
“Йдеться про продовження дуже глибокого, я б сказав, всебічного діалогу, який сьогодні розвивається між Україною та США. Завдяки зусиллям Президента Віктора ЮЩЕНКА, МЗС, інших відомств, цей конструктивний діалог вибудовано й насичено конкретною співпрацею”, - зазначив В.ОГРИЗКО, зауваживши, що “зараз треба просто звірити годинники, поговорити, по-перше, про нове форматування відносин”.
Зокрема, за словами першого заступника секретаря РНБО, українська сторона хоче повернутися до схеми міждержавної комісії, яка вже існувала раніше (комісія Кучма-Гор – УНІАН).
“Нам треба подумати про поглиблення кількох конкретних напрямків цієї співпраці, а також про нові форми взаємодії в контексті економічної ситуації, яка складається сьогодні у світі”, - пояснив В.ОГРИЗКО.
По-друге, зазначив він, Україні, безумовно, треба обговорити весь комплекс безпекових питань. “Сьогодні Україна залишилася поза зоною безпеки. Прикрим, але реальним фактом є те, що у безпековому плані ми залишаємося незахищеними. Тому ця проблематика та контекст підготовки нового договору по СНО, безумовно, є надзвичайно важливою і серйозною темою для переговорів”, - конкретизував В.ОГРИЗКО.
Третім пріоритетом він назвав співпрацю у сфері енергетики. “Сьогодні ця тема є ключовою для всіх світових гравців. Якщо ви згадаєте Хартію про особливе партнерство між Україною та США, там чітко говориться про те, що Україна та США будуть консультуватися і сприяти налагодженню практичної взаємодії у трикутнику: Україна, ЄС і США. Такий підхід є логічним для вирішення таких проблем як енергетичні”, - сказав В.ОГРИЗКО.
Він наголосив, що українська сторона розглядає візит віце-президента США “як дуже важливу політичну подію саму по собі”.
“Разом з тим – це ще один крок на шляху до зустрічі наших президентів. Така зустріч безумовно відбудеться. Це питання протокольних домовленостей. Вона не знімається з порядку денного. Головне, що погоджена лінія в українсько-американських відносинах буде продовжена і розвинута”, - переконаний В.ОГРИЗКО.