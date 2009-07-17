У конфлікті нардепа з офіцерами УДО є два склади злочину?

Співробітники Управління державної охорони, які погрожували пістолетом народному депутату, повинні бути суворо покарані, вважає депутат Верховної Ради від Громадянського руху «Народна самооборона» Олександр Бобильов.

За словами Олександра Бобильова, які наводить сайт "Народної самооборони",представник силових або правоохоронних органів не має права розмахувати табельною зброєю, тому такі «ігри» офіцерів УДО повинні каратися: «Яке він має право діставати пістолет і направляти у бік народного депутата? Є чіткі правила застосування зброї, і не можна діставати і застосовувати пістолет в громадських місцях, якщо від пострілу можуть постраждати сторонні люди. Це взагалі категорично заборонено!».

«По-перше — це, як мінімум, хуліганство із застосуванням зброї, а по-друге — це зловживання службовим становищем. Тут, як мінімум, два склади злочину. Я вважаю, що за такі речі потрібно взагалі порушувати справу і затримувати, це повинна робити прокуратура», — додав представник «Народної самооборони».

Нагадаємо, що вчора в міліцію звернувся депутат від БЮТ Всеволод Бородін, який заявив, що на вул. Сагайдачного в Києві став свідком грубого порушення правила дорожнього руху водієм автомобіля «Ауді А-8» і зробив йому зауваження. У відповідь пасажир цього авто висунувся з машини і направив на депутата пістолет. Пізніше співробітники міліції встановили, що в автомобілі знаходилися співробітники Управління державної охорони — держструктури, яка охороняє перших осіб держави. Офіцери УДО відмовилися надати автомобіль для перевірки і загрожували співробітникам міліції застосуванням вогнепальної зброї. З`ясувалося, що номерні знаки на «Ауді А-8» — з іншого автомобіля, зареєстрованого на Петра Балогу. На місце події також прибули депутати Ради від блоку «НСНУ» Михайло Полянчич і Ігор Кріль, які, прикриваючись депутатською недоторканністю, не дали працівникам міліції вилучити автомобіль.