Жванія хоче позбавити Ющенка посади

Давид ЖВАНІЯ єкс-нашоукраїнець і кум Президента Віктора ЮЩЕНКА в інтерв`ю “Українській правді”заявив, що основним завданням, яке сьогодні стоїть перед політиками є написання нової Конституції, яка перетворить Україну на парламентську республіку, і... ліквідація посади президента.

“Ми ліквідуємо президентську посаду разом з переходом до парламентської республіки!”, - сказав ЖВАНІЯ.

Як одну з причин свого незадоволення діями Президента ЖВАНІЯ назвав події у Верховній Раді під час розгляду звітів міністрів закордонних справ і оборони.

«Пригадайте, що відбувалося в парламенті на минулому сесійному тижні, коли заслуховували звіт Тарасюка і Гріценко? Це було не просто биття двох міністрів! Це було биття зовнішнього курсу України, биття євроінтеграції і руху України в НАТО!

Але наш президент в такий день не прийшов до парламенту!

Це було останньою крапкою... Я зрозумів, що дії президента – це просто гра на рівні дрібного українського політикуму.

Виходячи з цього, я вважаю, що сьогодні не можна залишати за інститутом президента реалізацію зовнішнього курсу України».

На цьому перелік претензій ЖВАНІЇ до ЮЩЕНКА не закінчився. «За Конституцією президент обслуговує зовнішній курс країни. І під час виборів ми вкладали у Віктора Ющенка всі свої прагнення!, - заявив «виходець» з Нашої України. - Ми говорили, що його основне завдання – мобілізуватися і перший раз в історії надати Україні форми держави. Тобто, щоб у нас була своя зовнішня політика.

А що вийшло зрештою? Віктор Андрійович Ющенко захопився Батуріними, кам`яними бабами і об`єднанням двох церков – замість того, щоб займатися геополітичними завданнями євроінтеграції і вступу до НАТО, а також внутрішніми реформами».