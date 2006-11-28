Жванія хоче позбавити Ющенка посади
Політик твердить, що Президент проміняв НАТО на кам`яних баб
Давид ЖВАНІЯ єкс-нашоукраїнець і кум Президента Віктора ЮЩЕНКА в інтерв`ю “Українській правді”заявив, що основним завданням, яке сьогодні стоїть перед політиками є написання нової Конституції, яка перетворить Україну на парламентську республіку, і... ліквідація посади президента.
“Ми ліквідуємо президентську посаду разом з переходом до парламентської республіки!”, - сказав ЖВАНІЯ.
Як одну з причин свого незадоволення діями Президента ЖВАНІЯ назвав події у Верховній Раді під час розгляду звітів міністрів закордонних справ і оборони.
«Пригадайте, що відбувалося в парламенті на минулому сесійному тижні, коли заслуховували звіт Тарасюка і Гріценко? Це було не просто биття двох міністрів! Це було биття зовнішнього курсу України, биття євроінтеграції і руху України в НАТО!
Але наш президент в такий день не прийшов до парламенту!
Це було останньою крапкою... Я зрозумів, що дії президента – це просто гра на рівні дрібного українського політикуму.
Виходячи з цього, я вважаю, що сьогодні не можна залишати за інститутом президента реалізацію зовнішнього курсу України».
На цьому перелік претензій ЖВАНІЇ до ЮЩЕНКА не закінчився. «За Конституцією президент обслуговує зовнішній курс країни. І під час виборів ми вкладали у Віктора Ющенка всі свої прагнення!, - заявив «виходець» з Нашої України. - Ми говорили, що його основне завдання – мобілізуватися і перший раз в історії надати Україні форми держави. Тобто, щоб у нас була своя зовнішня політика.
А що вийшло зрештою? Віктор Андрійович Ющенко захопився Батуріними, кам`яними бабами і об`єднанням двох церков – замість того, щоб займатися геополітичними завданнями євроінтеграції і вступу до НАТО, а також внутрішніми реформами».