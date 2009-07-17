Ющенко привітав Меркель з днем народження

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангелу МЕРКЕЛЬ з днем народження.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента України.

В.ЮЩЕНКО побажав А.МЕРКЕЛЬ міцного здоров`я, щастя та успіхів у відповідальній державній діяльності. «Нехай Ваш професіоналізм та багатий досвід і надалі слугують для блага Німеччини та усіх європейців», - зазначив глава Української держави.

Він підкреслив, що “в Україні покладають великі сподівання на партнерські відносини з Німеччиною, яка здавна є одним із найважливіших політичних та економічних партнерів нашої держави в Європі”.

В.ЮЩЕНКО також побажав Федеральному канцлерові, а також дружньому німецькому народові миру, процвітання і злагоди.