Ющенко привітав Меркель з днем народження
"Миру, процвітання і злагоди"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Федерального канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангелу МЕРКЕЛЬ з днем народження.
Про це повідомляє офіційний сайт Президента України.
В.ЮЩЕНКО побажав А.МЕРКЕЛЬ міцного здоров`я, щастя та успіхів у відповідальній державній діяльності. «Нехай Ваш професіоналізм та багатий досвід і надалі слугують для блага Німеччини та усіх європейців», - зазначив глава Української держави.
Він підкреслив, що “в Україні покладають великі сподівання на партнерські відносини з Німеччиною, яка здавна є одним із найважливіших політичних та економічних партнерів нашої держави в Європі”.
В.ЮЩЕНКО також побажав Федеральному канцлерові, а також дружньому німецькому народові миру, процвітання і злагоди.