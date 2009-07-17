Росія не хоче розколу України, бо боїться мільйонів біженців?

Збереження територіальної цілісності України є національним інтересом Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор російського Міжнародного інституту політичної експертизи Євген МІНЧЕНКО, виступаючи на експертному семінарі в Москві на тему: "Україна напередодні виборів: політика й економіка. Вплив зовнішнього чинника", організованому УНІАН спільно з інформаційно-аналітичним центром Московського державного університету.

«Інтерес Росії сьогодні – це стабільна й дружня Україна. Розмови про те, що Росія грає на розкол України – це спекуляції», - заявив Є.МІНЧЕНКО.

Він наголосив, що розкол України обернувся б для Росії катастрофічними наслідками.

За словами Є.МІНЧЕНКА «балканізація» України неминуче породжуватиме подібні процеси на прикордонних територіях РФ.

«Розкол України неможливий без крові, оскільки немає історично обумовлених кордонів, тоді Росії доведеться мати справу з мільйонами біженців», - вважає експерт.

За його словами, у Росії немає додаткових коштів для облаштування кордонів і гуманітарних акцій.

Крім того, Є.МІНЧЕНКО наголосив, що будь-які такі конфлікти ставлять під загрозу принципово важливу інфраструктуру України – газотранспортну систему й атомні об`єкти.

«Росія з усіх сусідів України найбільше зацікавлена в її стабільності. Всі розмови про те, що Росія грає на розкол України – це цілковита спекуляція», - сказав він.

Є.МІНЧЕНКО відзначив, що після виборів в Україні в 2004 році Росія перейшла до ідеології економічного прагматизму.

«Усе по-ринковому, здійснюємо цивілізоване «розлучення» до кінця, але ця схема не працює. «Розлучення» здійснюється, але в результаті розрив коопераційних зв`язків б’є по економіці і Росії, і України», - наголосив він.

За словами Є.МІНЧЕНКА, низка російських експертів дійшли думки, що Росії потрібно вести нову політику щодо України.

«Нова ідеологія - спільний індустріальний прорив», - наголосив він.

За словами експерта, цю ідею дедалі більше поділяє російська політична еліта.