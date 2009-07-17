Ющенко зібрав керівників західноукраїнських ЗМІ в «Синьогорі»

14:58, 17 липня 2009
Політика
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Президент проводить круглий стіл

Віктор ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО проводить круглий стіл із представниками регіональних засобів масової інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч відбувається у державній резиденції «Синьогора» в Івано-Франківській області.

У круглому столі беруть участь представники ЗМІ із восьми областей Західної України:

Волинської - газета «Волинь-нова», часопис «Волинська газета», Волинська ОДТРК;

Закарпатської - газети «Вісник Хустщини», «Новини Закарпаття», Закарпатська ОДТРК «Тиса»;

Івано-Франківської - газети «Галичина», «Західний кур`єр», ОТБ «Галичина»;

Львівської - газети «Новий погляд», «Високий замок», Львівська ОДТРК;

Тернопільської - газети «Вільне життя плюс», «Свобода», ТТБ Тернопільської ОДТРК;

Рівненської - газети «Сім днів», «Рівне Вечірнє», Рівненська ОДТРК;

Хмельницької - газети «Подільські вісті», «Подільський кур`єр», Хмельницька ОДРТК «Поділля-центр»;

Чернівецької - газети «Буковина», «Зоріле Буковіней», ТРК «Чернівці» та інші.

 

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