Ющенко зібрав керівників західноукраїнських ЗМІ в «Синьогорі»

Президент проводить круглий стіл

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить круглий стіл із представниками регіональних засобів масової інформації. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч відбувається у державній резиденції «Синьогора» в Івано-Франківській області. У круглому столі беруть участь представники ЗМІ із восьми областей Західної України: Волинської - газета «Волинь-нова», часопис «Волинська газета», Волинська ОДТРК; Закарпатської - газети «Вісник Хустщини», «Новини Закарпаття», Закарпатська ОДТРК «Тиса»; Івано-Франківської - газети «Галичина», «Західний кур`єр», ОТБ «Галичина»; Львівської - газети «Новий погляд», «Високий замок», Львівська ОДТРК; Тернопільської - газети «Вільне життя плюс», «Свобода», ТТБ Тернопільської ОДТРК; Рівненської - газети «Сім днів», «Рівне Вечірнє», Рівненська ОДТРК; Хмельницької - газети «Подільські вісті», «Подільський кур`єр», Хмельницька ОДРТК «Поділля-центр»; Чернівецької - газети «Буковина», «Зоріле Буковіней», ТРК «Чернівці» та інші.

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