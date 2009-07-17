Ющенко зібрав керівників західноукраїнських ЗМІ в «Синьогорі»
Президент проводить круглий стіл
Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить круглий стіл із представниками регіональних засобів масової інформації.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зустріч відбувається у державній резиденції «Синьогора» в Івано-Франківській області.
У круглому столі беруть участь представники ЗМІ із восьми областей Західної України:
Волинської - газета «Волинь-нова», часопис «Волинська газета», Волинська ОДТРК;
Закарпатської - газети «Вісник Хустщини», «Новини Закарпаття», Закарпатська ОДТРК «Тиса»;
Івано-Франківської - газети «Галичина», «Західний кур`єр», ОТБ «Галичина»;
Львівської - газети «Новий погляд», «Високий замок», Львівська ОДТРК;
Тернопільської - газети «Вільне життя плюс», «Свобода», ТТБ Тернопільської ОДТРК;
Рівненської - газети «Сім днів», «Рівне Вечірнє», Рівненська ОДТРК;
Хмельницької - газети «Подільські вісті», «Подільський кур`єр», Хмельницька ОДРТК «Поділля-центр»;
Чернівецької - газети «Буковина», «Зоріле Буковіней», ТРК «Чернівці» та інші.