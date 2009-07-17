У Росії вже журяться, чим Україна заплатить за газ у жовтні

Директор Міжнародного інституту політичної експертизи Євген МІНЧЕНКО прогнозує, що цього року між Україною і Росією не буде ще однієї «газової війни».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор російського Міжнародного інституту політичної експертизи Євген МІНЧЕНКО, виступаючи на експертному семінарі в Москві на тему: "Україна напередодні виборів: політика й економіка. Вплив зовнішнього чинника", організованому УНІАН спільно з інформаційно-аналітичним центром Московського державного університету.

«Я думаю, що нової «газової війни» не буде, бо для прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО будь-яка «газова війна» – це визнання того, що підписані нею газові угоди були збитковими для України. Вона (Ю.ТИМОШЕНКО) ніколи цього не визнає», - сказав Є.МІНЧЕНКО.

За його словами, така ситуація може негативно вплинути на «політичну міфологію Ю.ТИМОШЕНКО».

Також Є.МІНЧЕНКО вважає, що робитимуться спроби переглянути дані домовленості наступного року, але вирішення ситуації залежатиме від позиції російського керівництва і «Газпрому».

Експерт прогнозує, що в жовтні також буде «серйозна» криза, пов`язана з розрахунками України за російський газ.

«Україні доведеться вдатися до додаткових зовнішніх позик, оскільки ресурс друкарського верстата не є нескінченним», - сказав експерт.

На його думку, Ю.ТИМОШЕНКО зараз може виграти в розвитку атомної енергетики.

«Створення спільного російсько-українського підприємства з виробництва ядерного палива могло б стати одним із вдалих кроків уряду Ю.ТИМОШЕНКО», - вважає Є.МІНЧЕНКО.