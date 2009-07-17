Дорогою з Говерли Ющенко збиратиме сміття

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК спростовує інформацію про те, що гуцули виступають проти сходження Президента України Віктора ЮЩЕНКА на Говерлу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

За словами М.ПАЛІЙЧУКА, у пресі з’явилися публікації про те, що «нібито, гуцули виступають проти сходження на Говерлу за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА».

«Наскільки мені відомо, люди з Івано-Франківщини, підписи яких стоять під розповсюдженим листом, ніякого стосунку до нього не мають і свої підписи не ставили, - заявив М.ПАЛІЙЧУК. – Говерла є чистою, і всі підходи до неї з боку Прикарпаття прибрані. Якщо з чийогось боку є сміття, то його треба прибрати, а не робити різні заяви».

М.ПАЛІЙЧУК не виключив, що поява в ЗМІ такого листа може мати політичний підтекст.

Губернатор зауважив, що сходження на Говерлу не є суто партійною акцією «Нашої України». За його словами, девіз акції: “Чиста Говерла – чиста Україна!”.

«Кожен учасник сходження отримає поліетиленовий кульок і по дорозі назад прибиратиме сміття», - зауважив він, додавши, що акція не є масовою.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 18 липня планує здійснити сходження на найвищу точку в Україні – гору Говерлу. Вже традиційно у такий спосіб Президент та всі бажаючі відзначають День проголошення Державного суверенітету України.

За даними прес-служби Президента, сходження розпочнеться з мітингу з нагоди річниці проголошення Декларації про державний суверенітет України, в якому візьмуть участь активісти партії «Наша Україна», представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, народні депутати України, делегації з регіонів, громадськість.

16 липня керівники громадських організації краю розповсюдили відкритий лист до глави держави, в якому закликали його утриматись від сходжень на Говерлу.

«Ми, гуцули – віковічні оборонці й охоронці Карпат - закликаємо Вас відмовитися від масових сходжень на найвищу гору України Говерлу через вже завдану природі шкоду і загрозу нових екологічних наслідків», - наголошується в листі.

За словами авторів листа, після кожного такого масового сходження «довго і тяжко відходять гори, люди й тварини, позаяк під час цих акцій і після них маємо паралізований рух автотранспорту, гори сміття, гектари стоптаних альпійських лук».