Яценюк каже, що Україна має найгірший в історії газовий контракт

Умови газового контракту, підписаного нинішнім урядом, знизили конкурентоспроможність українських промислових підприємств на найближчі роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі громадянської ініціативи “Фронт змін”, про це сказав народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК під час відвідання кар`єру ВАТ “Південний гірничо-збагачувальний комбінат” в Кривому Розі.

Він зазначив, що “за останні чотири місяці ціни на нафту зросли в 2 рази, і якщо ціна на нафту дійде до 100 доларів за барель, то Україна буде змушена платити 600 доларів за 1000 кубометрів газу”.

А.ЯЦЕНЮК сказав, що на сьогодні українські промислові компанії “купують газ по 2,6 тис. гривень”. За його словами, запевнення у тому, що підприємства отримують газ по “150-200 доларів за тисячу кубів” не відповідають дійсності. Директор Дніпропетровського металургійному заводі ім. Петровського повідомив, що реальна ціна на газ для підприємств на сьогодні становить 2,6 тис. грн. за тисячу кубометрів, а “це 300 з гаком доларів”, - сказав лідер “Фронту змін”.

Серед чинників, що знижують конкурентоспроможність українських підприємств, він назвав, зокрема, “найгірший в історії України газовий контракт”.

“Українську конкурентоспроможність підкосила відсутність енергоефективності, а також перше у світі місце з енергоспоживання на один долар ВВП і один із найгірших в історії України і найкращий в історії “Газпрому” газовий контракт”, – додав А.ЯЦЕНЮК.