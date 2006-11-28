Ющенко: формулювання ”український народ” відповідає Конституції

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає ухвалення парламентом закону щодо визнання Голодомору геноцидом і називає це перемогою українських політиків над своїми амбіціями.

Як передає кореспондент УНІАН, такі слова глави держави процитувала журналістам прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

Президент вважає, що ухвалення закону дозволить залишити в історії факт Голодомору як геноцид українського народу.

«Президент вважає, що парламент сьогодні продемонстрував перемогу над своїми політичними амбіціями і віддав свій історичний борг пам’яті мільйонів людей, зморених голодом», - процитувала слова Президента його прес-секретар.

Вона повідомила, що Президент сьогодні провів телефонну розмову з Головою ВР Олександром МОРОЗОМ, в ході якої він підкреслив об’єднавчу і консолідуючу роль голови парламенту в ході дискусії під час ухвалення цього закону.

В той же час він висловив жаль, що частина українських політиків не виступила в підтримку цього документа.

І.ВАННИКОВА повідомила, що Президент не має принципових зауважень проти поправок до цього закону.

«Президент вітає прийняття закону», - сказала вона.

Президента зауважив, що поправка у формулюванні «український народ», а не «українська нація» відповідає нормам Конституції. Зокрема, Президент зауважив, що формулювання «український народ» чітко артикульовано в Основному Законі.

Водночас, на думку Президента, відсутність чіткого покарання за заперечення фактів Голодомору потребує подальшої дискусії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент ухвалив Закон «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», внесений Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з урахуванням поправок, запропонованих головою ВР Олександром МОРОЗОМ. "За" даний законопроект проголосувало 233 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосувала у повному складі фракція Комуністичної партії України. Водночас з фракції Партії регіонів цей закон підтримали лише два народні депутати.