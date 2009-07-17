Тимошенко закликає киян платити за комунальні послуги за старими тарифами

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає киян сплачувати за житлово-комунальні послуги за старими тарифами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Виставляння нових необгрунтовано завищених тарифів буде порушенням закону, і кияни не зобов`язані ці нові тарифи оплачувати», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона наголосила, що постанова уряду про відміну розпоряджень Київської міської державної адміністрації (КМДА) про підвищення тарифів завтра буде опублікована у відповідних ЗМІ.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що якщо кияни вже сплатили послуги за новими тарифами, то всі підприємства ЖКГ і підприємства, які поставляють воду і тепло, а також надають інші послуги, зобов`язані провести перерахунок з урахуванням переплаченої суми.

«Це рішення ухвалено урядом, і ніхто не має права не виконувати його», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 липня, Кабінет Міністрів призупинив розпорядження КМДА про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.