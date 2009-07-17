Ющенко сказав журналістам правду, на яку не наважилася Тимошенко

Орієнтація економіки на завищені макроекономічні показники послабила ефективність боротьби уряду з кризою та призвела до дисбалансів у бюджетній, податковій, пенсійній та грошовій політиках.

Як повідомляє прес-служба Президента, таку оцінку висловив Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час круглого столу з представниками ЗМІ західних областей країни.

«Уряд не насмілився сказати правду, що макроекономічний сценарій 2009 року через політиканство і бажання бачити статистику тільки зі знаком плюс привели до того, що уряд змоделював модель економічного розвитку і бюджетну модель, які не дають відповіді на систему антикризових заходів», - сказав він. «Треба бути реалістом і розуміти, які нас виклики чекають, і тоді ми зможемо дати серйозну відповідь», - підкреслив глава держави.

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що уряд зробить свою політику більш адекватною, оскільки орієнтуватиметься на вимоги Міжнародного валютного фонду, з яким уклав програму співпраці. Зокрема такі вимоги передбачають реформування газового ринку, самої компанії НАК «Нафтогаз Україна», скасування низки популістичних рішень уряду тощо. «Треба чітко зрозуміти, що відповідь на те, коли Україна вийде з кризи, на п`ятдесят відсотків залежить від того, чи ми будемо мати жорстку бюджетну політику і політику глибоких реформ», - переконаний глава держави.

Президент закликав внести зміни до бюджету, як це роблять в інших країнах з метою подолання кризи, що передбачає перегляд видаткової частини, в тому числі, адміністративних видатків.

Глава держави застеріг від застосування емісії для вирішення бюджетних проблем. Таким чином, переконаний Президент, уряд може спровокувати інфляцію. «Дуже важливо розуміти, що друкарський станок не є джерелом. Вибирати з НБУ якісь умовні платежі - це популізм, це неправда. Через таку політику твориться інфляція», - підсумував Президент.