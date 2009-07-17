Нардеп від НУ-НС: дострокові вибори стали маніакальною ідеєю Президента

Заступник лідера фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Тарас СТЕЦЬКІВ переконаний у неможливості проведення одночасних дострокових виборів Президента і парламенту.

Про це він заявив сьогодні кореспонденту УНІАН, коментуючи заяву глави держави Віктора ЮЩЕНКА про те, що він вважає за доцільне провести дострокові вибори до парламенту.

«Дострокові вибори останнім часом перетворилися на якусь маніакальну ідею Президента», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

Він зауважив, що вчора після закриття четвертої сесії Президент втратив навіть теоретичну можливість розпустити Верховну Раду.

«Тому ця його ідея, на жаль для нього і на щастя для суспільства реалізована не буде», - сказав він.

Заступник лідера фракції НУ-НС припустив, що ця ідея була б реалізована тільки в результаті досягнення консенсусу між ключовими політичними гравцями, коли всі політичні сили, а не тільки Президент, захотіли б проведення дострокових парламентських і президентських виборів.

«Але такого консенсусу немає, і тому голос Президента - це глас волаючого в пустелі, який просто відірвався від реальності. В країні не буде дострокових виборів», - переконаний Т.СТЕЦЬКІВ .

За його словами, найближчі вибори, які можуть відбудуться в Україні, - це вибори Президента 17 січня 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 липня, Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що вважає за доцільне провести дострокові вибори до парламенту за виконання низки умов, оскільки нині Верховна Рада недієздатна.