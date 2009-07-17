Тимошенко обіцяє до кінця року не піднімати тарифи на електроенергію

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що до кінця 2009 року тарифи на електроенергію в країні підвищуватися не будуть.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Кабінеті Міністрів.

«Я ще раз підкреслюю, що тарифи на електроенергію до кінця року, на наш погляд, є обгрунтованими, і вони підвищуватися не будуть», – сказала прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, НАК «Енергетична компанія України» просить уряд розглянути питання підвищення тарифів на електроенергію для населення на 70%. Компанія неодноразово зверталася із цього приводу до прем`єр-міністра, Мінпаливенерго і НКРЕ як органу державного регулювання в електроенергетиці.

У НАК «ЕКУ» підкреслюють, що енергогенеруючі компанії з серпня минулого року продовжують працювати збитково, а такого негативного рівня рентабельності виробництва електричної енергії, як у травні поточного року (-16,9%), не було жодного разу за 13 років існування компаній теплової генерації: кожна кВт/год. вироблялася зі збитком 7 копійок.