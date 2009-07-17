Пам’ятник Леніну в Києві відреставрують коштом Компартії

У Києві пошкоджений націоналістами пам`ятник В.Леніну відреставрують за кошти Комуністичної партії України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на розпорядження КМДА «Про проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятника В.І. Леніну на бульварі Тараса Шевченка у Шевченківському районі».

Відповідно до розпорядження, визначити генеральні проектну й підрядні організації та забезпечити здійснення реставраційних робіт має Головне управління охорони культурної спадщини КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 30 червня ц. р. члени праворадикальної націоналістичної організації пошкодили пам`ятник Леніну в центрі Києва. За даним фактом було порушено кримінальну справу за ч. 2. ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України і затримано 5 осіб. Вони пояснили свої дії тим, що в Україні не виконується Указ Президента України Віктора ЮЩЕНКА «Про додаткові заходи щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні», в якому, зокрема, йдеться про «вжиття в установленому порядку додаткових заходів щодо демонтажу пам’ятників і пам’ятних знаків, присвячених особам, які причетні до організації та здійснення голодоморів і політичних репресій в Україні, а також щодо перейменування в установленому порядку населених пунктів, вулиць, площ, провулків, проспектів, парків, скверів у населених пунктах України, назви яких пов`язані з іменами таких осіб».

Пам`ятник В.Леніну був встановлений на столичному бульварі Т.Шевченка і відкритий 5 грудня 1946 року. Автори пам’ятника – скульптор С.Д.Меркуров, архітектори – А.В.Власов та В.Д.Єлізаров. Висота фігури вождя 3,45 метри, вона висічена з темно-червоного полірованого граніту.