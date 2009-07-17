Черновецький: мені, суто по-людськи, зрозуміла логіка Тимошенко

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявляє, що Кабінет міністрів України незаконно зупинив дію розпоряджень столичної міської державної адміністрації про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Про це йдеться у переданій УНІАН прес-службою КМДА заяві Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

“Призупинення Кабінетом міністрів України дії нових тарифів виконавчого органу Київради є незаконним і здійснене напередодні президентських виборів в Україні. Нові тарифи у Києві у 3-4 рази (в середньому) нижчі, ніж тарифи у інших містах України та залишаються сьогодні одними із найнижчих у країні”, - зауважив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, влада столиці підвищила комунальні тарифи для того, щоб “кияни могли почуватися комфортно в умовах зими, стабільно отримувати тепло, газ і воду, незважаючи на надзвичайно тяжку економічну і навіть політичну кризу, спровоковану майбутніми виборами Президента України”.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вважає, що Кабмін призупинив дію розпоряджень Київської міськдержадміністрації про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги з огляду на майбутні президентські вибори.

“Я добре розумію логіку прем’єр-міністра і членів уряду при ухваленні рішення про призупинення дії тарифів, і суто по-людськи мені вона зрозуміла, – адже попереду вибори. Проте нічого спільного з Конституцією та законами України ця позиція немає”, - сказав мер столиці.

Він стверджує, що тарифи у Києві встановлено у суворій відповідності до законодавства, “затверджені кабмінівськими структурами (зокрема, цінової інспекцією), і їх не може скасувати жоден чиновник України, яку б посаду він не обіймав”.

Разом з тим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ вкотре пообіцяв, що малозабезпечені кияни не будуть платити за послуги ЖКУ за новими підвищеними тарифами.

“Я продовжую працювати над тим, щоб тарифи у Києві для соціально незахищених киян, яких налічується понад 500 тис. у місті, стали ще нижчими, ніж вони були до ухвалення рішення про їх підвищення, реалізуючи мою філософію про те, що багаті у Києві платитимуть за бідних», – заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 червня у Києві, згідно з розпорядженнями КМДА, тарифи на воду й опалення було збільшено приблизно удвічі. Тарифи на послуги за утримання будинків, споруд і прибудинкових територій, які надаються ЖЕО, визначені по кожному будинку окремо.

Сьогодні, 17 липня, Кабінет міністрів України призупинив дію трьох розпоряджень КМДА від 29 квітня 2009 року про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.