Чи може Ющенко відмінити візит Януковича до США?

Запланована на 3-7 грудня поїздка Януковича до Америки може бути зупинена президентом, пише "Українська правда".

У вівторок ввечері "Українська правда" отримала інформацію від своїх джерел, де про це говориться як про доконаний факт – начебто близько 18:30 в приміщенні МЗС відбулася процедура вручення ноти про скасування візиту Януковича послу США в Україні Вільяму Тейлору.

Втім, офіційного підтвердження цього знайти не вдалося. Речник МЗС Андрій Дещиця тільки повідомив, що у вівторок після обіду справді мала місце зустріч першого заступника міністра закордонний справ Сергія Огризка з Тейлором, однак зміст їх розмови невідомий.

Водночас джерела в секретаріаті президента підтвердили виданню: вони справді проробляли кроки до скасування візиту Януковича.

"Знаю, що ми готувалися до цього, і знаю, що Тейлор був ввечері викликаний до МЗС. Тому з імовірністю 99% можна казати про те, що така нота справді була вручена послу США", - сказав один з працівників секретаріату на умовах анонімності.

За словами співрозмовника, для обгрунтування скасування візиту Януковича пропонується використати посилання на пункт 3 частини першої статті 106 Конституції України, відповідно до якої президент "представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України".

Як відомо, 13 листопада Ющенко видав указ "Деякі питання дальшого розвитку українсько-американських відносин", яким зобов’язав Кабмін до 22 листопада подати йому на затвердження проект директив делегації України в рамках візиту Януковича до США.

Однак досі директиви на Банкову ніхто не послав, що й зумовилося наступні кроки Ющенка.

У оточенні Януковича теж чули, що МЗС проробляє якісь кроки до скасування візиту, але не реагують на них.