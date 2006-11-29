Сьогодні Верховна Рада дізнається, чи є корупція в міністерстві Луценка

Верховна Рада України сьогодні планує серед іншого розглянути проект постанови про відставку Юрія ПАВЛЕНКА з посади міністра України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Як передає кореспондент УНІАН, також парламент має намір заслухати попередній звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки фактів корупційних дій, зловживання службовим становищем з боку окремих посадових осіб Міністерства внутрішніх справ України, викладених у статті «Інша міліція», опублікованій у газеті «2000» 8 вересня 2006 року.

Також ВР планує розглянути проект закону про орієнтовний перелік об’єктів права державної власності, що підлягають приватизації у 2007 році.