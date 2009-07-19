Янукович про виборчкоми, фракції та велику заставну суму

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що в останній редакції проекту закону про вибори Президента України передбачено, що виборчі комісії формуватимуть не парламентські фракції, а кандидати на пост глави держави.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв’ю телеканалу “Інтер”.

“Це питання вже зняте. Його вже у цій редакції закону немає. Виборчі комісії формують не фракції, а кандидати у президенти”, - повідомив він і додав, що “фактично, ті застереження, які висловлювалися багатьма политиками і громадськістю, взяті до уваги, і ці питання вже відрегульовані у законі”.

В.ЯНУКОВИЧ також зауважив, що ініціатива збільшити суму внеску кандидата у президенти “є нормальною практикою”.

“Адже це не платник податку сплачуватиме ці кошти”, - підкреслив він, наголосивши, що якщо політик планує балотуватися, то повинен внести достатньо велику заставну суму, щоб показати серйозність своїх намірів.

“Щоб ви відійшли від практики великої кількості технічних кандидатів, які створюватимуть лише метушню і вноситимуть лише деструктив до цієї виборчої кампанії”, - пояснив свою позицію В.ЯНУКОВИЧ.

Він також зауважив: “Обмеження таким способом учасників президентської кампанії буде коректним”.