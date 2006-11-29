Комуністи вже заговорили про вихід з коаліції

10:12, 29 листопада 2006
Політика
1427

КПУ радитиметься з юристами

Комуністична партія України може порушити питання про свою участь у коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив народний депутат з фракції Компартії Олександр ГОЛУБ.

Він розповів, що 9 грудня на пленумі ЦК КПУ розглядатимуться загальнополітичні питання та «наскільки правильно фракція діє з тих питань, які зараз є актуальними». Зокрема, питання щодо вступу України до Світової організації торгівлі, НАТО та інші.

У зв’язку з підтримкою вчора деякими представниками правлячої коаліції президентського законопроекту про Голодомор 1932-1933 р.р., О.ГОЛУБ не виключив, що «на пленумі виникне питання про або переформатування коаліції, або про нашу участь в коаліції, оскільки не всі члени коаліції дотримуються досягнутих домовленостей».

«Я думаю, що коаліція може попрацювати, щоб її чисельність збільшилась чоловік на 40-50, і тоді певні можливості диктату з боку тих чи інших політичних сил можна буде звести до мінімуму», - зауважив він. При цьому О.ГОЛУБ додав, що за такої умови тоді можна порушувати питання про відставку голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА. «І тоді можливим буде вирішити питання щодо спікера», - сказав О.ГОЛУБ.

Однак при цьому він додав, що зараз це питання поки не розглядається.

Відповідаючи на питання журналістів, за рахунок депутатів з яких фракцій можна буде розширити коаліцію, О.ГОЛУБ висловив думку, що це можуть бути “тверезомислячі” депутати, які входять до складу різних фракцій.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter