Комуністи вже заговорили про вихід з коаліції

Комуністична партія України може порушити питання про свою участь у коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив народний депутат з фракції Компартії Олександр ГОЛУБ.

Він розповів, що 9 грудня на пленумі ЦК КПУ розглядатимуться загальнополітичні питання та «наскільки правильно фракція діє з тих питань, які зараз є актуальними». Зокрема, питання щодо вступу України до Світової організації торгівлі, НАТО та інші.

У зв’язку з підтримкою вчора деякими представниками правлячої коаліції президентського законопроекту про Голодомор 1932-1933 р.р., О.ГОЛУБ не виключив, що «на пленумі виникне питання про або переформатування коаліції, або про нашу участь в коаліції, оскільки не всі члени коаліції дотримуються досягнутих домовленостей».

«Я думаю, що коаліція може попрацювати, щоб її чисельність збільшилась чоловік на 40-50, і тоді певні можливості диктату з боку тих чи інших політичних сил можна буде звести до мінімуму», - зауважив він. При цьому О.ГОЛУБ додав, що за такої умови тоді можна порушувати питання про відставку голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА. «І тоді можливим буде вирішити питання щодо спікера», - сказав О.ГОЛУБ.

Однак при цьому він додав, що зараз це питання поки не розглядається.

Відповідаючи на питання журналістів, за рахунок депутатів з яких фракцій можна буде розширити коаліцію, О.ГОЛУБ висловив думку, що це можуть бути “тверезомислячі” депутати, які входять до складу різних фракцій.