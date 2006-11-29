МЗС переніс візит Януковича до США

10:46, 29 листопада 2006
Політика
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Прем`єр обурений діями Тарасюка

Міністерство закордонних справ України направило ноту Посольству США в Україні про перенесення візиту прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до США.

Як передає кореспондент УНІАН, текст відповідної ноти зачитав сьогодні на початку засідання уряду прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ.

«МЗС України засвідчує свою повагу Посольству США в Україні і має честь поінформувати про перенесення запланованого на 3-7 грудня ц.р. візиту прем’єр-міністра України до США. Нові терміни візиту пропонуємо узгодити дипломатичними каналами», - зачитав прем’єр уривок з ноти.

Зачитавши ноту, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що йому дуже прикро про це говорити, але Міністерство закордонних справ, на його переконання, не може керувати Кабінетом Міністрів України.

«Якщо у вас були якісь питання, ви зобов’язані були мене поінформувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА. В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що в розмовах з Президентом України він домовлявся про те, що директиви для українські делегації для поїздки в США мали бути затверджені сьогодні на засіданні уряду.

В.ЯНУКОВИЧ також повідомив, що директиви були схвалені вчора на засіданні координаційної ради коаліції. «Вони погоджені і підписані усіма керівниками фракцій», - сказав прем’єр.

В.ЯНУКОВИЧ запропонував членам уряду затвердити директиви.

У свою чергу, Б.ТАРАСЮК зазначив, що, згідно з указом Президента України від 13 листопада 2006 року, відповідні директиви мали бути розроблені до 22 листопада. Однак МЗС отримало доручення 20 листопада і надіслало свої пропозиції до уряду 24 листопада, що на 3 дні менше, ніж відведений нормативними актами термін.

Б.ТАРАСЮК також висловив думку, що некоректно затверджувати корективи постановою уряду, а потрібно було б зробити це указом Президента, однак його пропозицію прем’єр навіть не ставив на голосування.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада Президент Віктор ЮЩЕНКО видав указ, який визначає деякі питання подальшого розвитку українсько-американських відносин у зв`язку з робочим візитом прем`єр-міністра в США. Мета указу - розробити єдину консолідовану позицію Президента і Кабміну. Глава держави доручив уряду до 22 листопада подати йому на затвердження проект директив делегації України під час робочого візиту прем`єра.

23 листопада координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА заявила, що фракція Партії регіонів сформує делегацію, яка супроводжуватиме В.ЯНУКОВИЧА під час його візиту до США.

 

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