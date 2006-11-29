Яценюк стверджує, що у Януковича з`явився шанс

Перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що формальні підстави для скасування візиту прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА знято.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам в Києві.

«Прем’єр погодився, що директиви лише погоджуються Кабміном, і зараз вони вже направлені Президенту на затвердження, тобто формально питання знято», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Відповідаючи на запитання про можливість поновлення візиту В.ЯНУКОВИЧА у заплановані раніше терміни, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що скоріш за все це можливо на рівні дипломатичних контактів.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада МЗС України направив Посольству США в Україні ноту про перенесення візиту В.ЯНУКОВИЧА до США.

Причиною перенесення візиту було невиконання у зазначені терміни Указу Президента України щодо розробки директив українській делегації на час поїздки до США.