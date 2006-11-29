Янукович відреагував на дії МЗС

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ звернеться до Верховної Ради України з листом, в якому висловить свою думку щодо подальшої роботи міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів України.

“Що стосується вас, Борисе Івановичу, я так розумію, що ми, на жаль, за ці три місяці не знайшли з вами розуміння того, як спільно працювати. Тому я відповідного листа підпишу сьогодні і відправлю в парламент зі своєю думкою, що стосується вашої подальшої роботи”, - сказав прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада МЗС України направило в Посольство США в Україні ноту, якою поінформувало посольство про перенесення запланованого на 3-7 грудня візиту прем’єр-міністра України до США. Причина перенесення полягала у тому, що уряд не розробив у визначені Президентом України Віктором ЮЩЕНКО терміни директиви українській делегації для переговорів у США.

На засіданні КМУ 29 листопада, зачитавши ноту, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що йому дуже прикро про це говорити, але Міністерство закордонних справ, на його переконання, не може керувати Кабінетом Міністрів України. «Якщо у вас були якісь питання, ви зобов’язані були мене поінформувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до міністра закордонних справ Б.ТАРАСЮКА. В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що в розмовах з Президентом України він домовлявся про те, що директиви для українські делегації для поїздки в США мали бути затверджені сьогодні на засіданні уряду.

Сьогодні уряд схвалив директиви і передав їх до Секретаріату Президента для затвердження, після чого перший заступник голови Секретаріату Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що формально питання знято.