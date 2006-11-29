У Верховній Раді сьогодні поставлять питання про відставку Луценка

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки фактів корупції в органах Міністерства внутрішніх справ Володимир СІВКОВИЧ ініціюватиме сьогодні відставку міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.СІВКОВИЧ повідомив журналістам у Верховні Раді.

«Швидше за все, буде винесено питання про відставку ЛУЦЕНКА сьогодні у Верховній Раді», - сказав В.СІВКОВИЧ.

За його словами, це може стати наслідком заслуховування звіту комісії в парламенті.

В.СІВКОВИЧ заявив, що за результатами своєї роботи комісія пропонуватиме парламентському комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією ініціювати звільнення Ю.ЛУЦЕНКА.

За словами В.СІВКОВИЧА, робота із заявами громадян показала, що наприклад за 2005-2006 роки Генеральна прокуратура знову порушила 99 тис. справ, які були закриті органами міліції. Водночас він повідомив, що 16 тис. справ Генпрокуратура скасувала як незаконно порушені. «Це, фактично, 16 тис. сфальсифікованих справ», - зауважив депутат. За його словами, кількість цих справ свідчить про те, що «в міліції не просто погано, а взагалі потрібно бити в колокола».

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада у ВР була створена ТСК для перевірки фактів корупції і зловживання службовим становищем з боку окремих посадових осіб Міністерства внутрішніх справ України, що викладені в статті «Інша міліція» газети «2000» від 8 вересня 2006 року.

14 листопада заступник генпрокурора України Ренат КУЗЬМІН заявив, що Генеральна прокуратура України знайшла факт корупційних діянь в роботі міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, розслідуючи справу про вбивство співробітника УБОЗу Романа Єрохіна.