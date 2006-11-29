Чим депутат відрізняється від звичайної людини - версія Цушка

Лідер парламентської фракції Соціалістичної партії України Василь ЦУШКО переконаний, що розпаду коаліції та відставки голови Верховної Ради не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЦУШКО повідомив журналістам у парламенті.

Зокрема, відповідаючи на запитання, наскільки вірогідним є розпад парламентської коаліції у зв’язку з вчорашньою підтримкою соціалістами президентського законопроекту про Голодомор, В.ЦУШКО сказав: «можливість є завжди, але розпаду не буде».

Відповідаючи на запитання, чи можлива відставка голови ВР О.МОРОЗА, В.ЦУШКО наголосив, що «відставки МОРОЗА не буде».

Він додав, що «інстинкт самозбереження у людини найсильніший, а у депутатів - він сильніший ще в п’ять разів».