Герман нагадує Тарасюку, хто в домі залізний господар

Народний депутат України від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, яка входить до складу делегації, що супроводжуватиме прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА під час візиту до США, наголошує, що питання перенесення термінів візиту не стоїть на порядку денному. Про це Г.ГЕРМАН заявила кореспонденту УНІАН.

Стосовно ноти МЗС України, текст якої сьогодні на засіданні уряду озвучив прем’єр, Г.ГЕРМАН заявила: “Це не перша палиця в колеса прем’єр-міністру, яку намагається ставити ТАРАСЮК (міністр закордонних справ України – УНІАН). Але на щастя, ТАРАСЮК ні в Україні, ні в Америці нічого не вирішує”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду В.ЯНУКОВИЧ зачитав текст ноти МЗС, яку було направлено Посольству США в Україні. «МЗС України засвідчує свою повагу Посольству США в Україні і має честь поінформувати про перенесення запланованого на 3-7 грудня ц.р. візиту прем’єр-міністра України до США. Нові терміни візиту пропонуємо узгодити дипломатичними каналами», - зачитав прем’єр уривок з ноти. Після цього В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що йому дуже прикро про це говорити, але Міністерство закордонних справ, на його переконання, не може керувати Кабінетом Міністрів України. «Якщо у вас були якісь питання, ви зобов’язані були мене поінформувати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що в розмовах з Президентом України він домовлявся про те, що директиви для українські делегації для поїздки в США мали бути затверджені сьогодні на засіданні уряду.

Після схвалення директив на сьогоднішньому засіданні Кабміну, перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що формальні підстави для скасування візиту прем’єр-міністра України В.ЯНУКОВИЧА знято.

«Прем’єр погодився, що директиви лише погоджуються Кабміном, і зараз вони вже направлені Президенту на затвердження, тобто формально питання знято», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Як відомо народний депутат України, радник прем`єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА і його колишній прес-секретар Ганна ГЕРМАН написала книжку про В.ЯНУКОВИЧА під назвою - «Залізний господар».