Захід вказує Ющенку на три його особисті недоліки

Оглядач британського тижневика The Economist Едвард Лукас вважає, що Україні потрібна підтримка Заходу, але, на його думку, важко допомагати людям, які не знають, чого хочуть.

"Я вважаю, що Україні потрібна підтримка Заходу, але думаю, що важко допомагати тим людям, які не знають, що вони хочуть. І зараз ми є свідками стратегічної непевності щодо намірів України з її дезорганізованим президентом і прем`єр-міністром, який хоче чогось іншого, але не дуже чітко пояснює чого саме", - сказав він в інтерв`ю Бі-Бі-Сі.

"Єдине, що ми можемо зараз робити для України це бути прихильним і терплячим другом. Якби вони хотіли вступити до НАТО, тоді ми могли би вести розмову про те, як це зробити. Але пан Янукович сказав, що він не хоче. Я знаю, що він їде до США і я хотів би побачити, як він це обговорюватиме з президентом Бушем", - додав Лукас.

Говорячи про долю посткомуністичних держав, британський оглядач висловив думку, що "Україні було би краще вибирати свій власний шлях, а не бути територією економічно і політично залежною від Росії, але це мають вирішити самі українці і виявити це на виборах".

На переконання Лукаса, "Захід, можливо, міг зробити більше (для України), але фундаментальною проблемою є особистість Ющенка, який є нерішучим, погано підбирає людей і поганий організатор - це три дуже серйозні проблеми".

"Його радники не дуже добре попрацювали ні для нього, ні для України. Захід звинувачувати легко і казати, що Захід міг зробити більше: полегшити візовий режим, створити кращі умови для торгівлі тощо, але зрештою ми знаємо про країни, які просунулися до Заходу в набагато складніших умовах ніж Україна і зробили це набагато рішучіше", - додав він.

Стосовно позиції президента Віктора Ющенка щодо НАТО оглядач визнав, що "він дуже рішучий у цьому питанні, але вважаю, що загалом досягнення його президентства не дуже вражають".

"Я знаю, що внутрішньополітична ситуація в Україні складна і я би не хотів бути надто жорстким щодо нього, але я вважаю, що три недоліки, які я перерахував раніше, стримують справи", - додав Лукас.

Він також висловив думку, що "якщо в Україні буде міцний консенсус серед виборців і серед політиків, що вони обирають євроатлантичну орієнтацію, то це, я думаю, станеться".

"Але треба наголосити, що ні НАТО, ні ЄС не рекрутують у свої лави. Жодна з організацій не просить інші країни приєднатися до них. Це радше інші країни мають постукати у двері, попроситися і тоді провадити у себе потрібні зміни. Але досі Україна досягла не дуже багато у виконанні цього нудного списку потрібних реформ", - зазначає оглядач.

"Військова реформа рухається, українські військові зробили багато, щоб піднятися до стандартів НАТО. Але зараз ми бачимо відчутний опір справі вступу в НАТО всередині України. Засоби масової інформації виставляють НАТО як зборище паліїв війни, а не організацію країн, які прагнуть миру, стабільності і свободи. І тут є багато роботи, до чого все і зводиться", - додав він.

Українська правда